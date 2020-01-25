481 ألف مستفيد من نظام "الموعد الإلكتروني" بمنطقة القصيم بـ90يوماً

الرياض - مباشر: أوضح التجمع الصحي بمنطقة القصيم في المملكة العربية السعودية، أن مجموع المستفيدين من نظام موعد الإلكتروني، بلغ 481 مراجعاً، وذلك خلال 90 يوماً منذ انطلاق النظام في 15 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأظهرت إحصائيات التجمع الصحي بمنطقة القصيم، أن عدد المستفيدين من عيادات طب الأسرة بلغ نحو 307.6 مراجعاً، والأمراض المزمنة 18505 مراجعين، وفقاً وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم السبت.

فيما كان عدد المحولين للمستشفيات عن طريق النظام 37341 مراجعاً، وبلغ عدد المستفيدين من عيادة التطعيمات والطفل السليم 59239 مراجعاً.

ويعد نظام موعد الإلكتروني إحدى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الصحة؛ لتمكين المستفيد من حجز مواعيده في مراكز الرعاية الصحية الأولية وإدارة هذه المواعيد بتعديلها أو إلغائها، وكذلك إدارة مواعيده الأخرى في أي مستشفى تتم إحالته إليه.

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