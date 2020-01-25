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وزيرة الإعلام اللبنانية الجديدة تدحض أول شائعة عنها

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جي بي سي نيوز :- نفت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد، أن تكون قد غردت عبر حسابها على "تويتر" أو تناولت أي شخصية، محذرة من حسابات مزورة يتداولها الإعلام، تنسب إليها تغريدات لم تصدر عنها.

وانتشرت على "توتير" في الساعات الماضية حسابات تحمل اسم عبد الصمد، نشرت العديد من التغريدات حول قنوات لبنانية محلية وشخصيات سياسية وفنية.

يذكر أن وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، شغلت منصب رئيس دائرة التشريع والسياسات الضريبية في مديرية الضريبة على القيمة المضافة بوزارة المال، وهي أستاذة محاضرة في جامعة القديس يوسف في بيروت.

حساب منسوب للوزيرة

 

ونالت دكتوراه دولة في القانون، من جامعة باريس 1 - السوربون، وذلك بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى وتنويه من اللجنة الفاحصة في العام 2015.

المصدر: وزارة الإعلام اللبنانية

جي بي سي نيوز

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