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تقرير:ضغوط أمريكية على الهند لشراء سلع زراعية بـ6 مليارات دولار

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تقرير:ضغوط أمريكية على الهند لشراء سلع زراعية بـ6 مليارات دولار تقرير:ضغوط أمريكية على الهند لشراء سلع زراعية بـ6 مليارات دولار

مباشر: ذكر تقرير أن الولايات المتحدة تضغط على الهند لتشتري سلع زراعية إضافية بحوالي 6 مليارات دولار، إذا أرادت الهند أن تحصل على امتياز تجاري أمريكي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ألغى العام الماضي امتيازاً يسمح للهند بتصدير منتجات بقيمة 5.6 مليار دولار بدون تعريفات جمركية، لترد الأخيرة بفرض جمارك على سلع أمريكية.

ووفقاً لتقرير نشرته وكالة رويترز نقلاً عن مصادر لم تفصح عنها، اليوم الجمعة، يقوم مفاوضون في الولايات المتحدة والهند بمناقشة شروط اتفاقاً تجارياً جديداً بين الجانبين قبيل زيارة مقررة لترامب إلى نيودلهي الشهر المقبل.

وأضاف التقرير أن الهند عرضت خفض التعريفات الجمركية على بعض السلع الأمريكية، ولكن الولايات المتحدة تطالب الهند باستيراد سلع زراعية أمريكية بقيمة تتراوح بين 5 إلى 6 مليارات دولار.

وكان الرئيس ترامب قد وقع اتفاقاً تجارياً مع الصين في منتصف الشهر الجاري، يلزم بكين بشراء سلع أمريكية بقيمة لا تقل عن 200 مليار دولار في غضون عامين.

مباشر (اقتصاد)

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