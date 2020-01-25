خسائر النفط وبيانات اقتصادية أهم الأحداث العالمية اليوم

مباشر- أحمد شوقي: سيطرت خسائر أسعار النفط جنباً إلى جنب مع البيانات الاقتصادية على الأسواق العالمية في ختام تعاملات اليوم الجمعة.

واستمرت أسعار النفط في خسائرها للجلسة الرابعة على التوالي حيث فقد "نايمكس" 2.5 بالمائة من قيمته في ختام جلسة اليوم ليسجل هبوطاً بنحو 7.4 بالمائة على الصعيد الأسبوعي.

وجاء هبوط الخام مع مخاوف تضرر الطلب جراء فيروس "كورونا" حيث ارتفع عدد الوفيات في الصين بسبب الفيروس إلى 26 شخصاً بالإضافة إلى 830 مصاباً حتى الآن في الوقت الذي ذكرت فيه منظمة الصحة العالمية أنه من المبكر إعلان حالة طوارئ عالمية.

في حين ارتفع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري بنحو 3 منصات لتصل إلى 676 منصة.

أما أسعار الذهب فقد استفادت من المخاوف بشأن فيروس الصين لترتفع عند التسوية مسجلةً مكاسب أسبوعية.

بيانات اقتصادية

وعلى صعيد البيانات، ارتفع النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 10 أشهر خلال يناير/كانون الثاني بدعم النشاط الخدمي.

وفي منطقة اليورو لم يكن صعود النشاط الصناعي لأعلى مستوى في 9 أشهر كافياَ لتعافي الأداء الاقتصادي بشكل عام.

أما في المملكة المتحدة فقد ارتفع النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص لأعلى مستوى في 16 شهراً.

كما ارتفع النشاط الاقتصادي في ألمانيا بأكثر من التوقعات مع صعود النشاط الصناعي لأعلى مستوى في 11 شهراً.

وفي اليابان، ساهم ارتفاع النشاط الخدمي بأسرع وتيرة في 4 أشهر في تعافي النشاط الاقتصادي خلال الشهر الجاري.

مؤشرات الأسهم

تراجعت الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم حيث فقد "داو جونز" أكثر من 170 نقطة مسجلاً خسائر أسبوعية.

بينما ارتفع سهم "إنتل" بأكثر من 8 بالمائة عند الختام بعد نتائج الأعمال القوية.

في حين ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية لأول مرة في5 جلسات عند الختام لكنها تسجل خسائر أسبوعية.

كما دعمت نتائج الأعمال القوية صعود الأسهم اليابانية في الختام لكنها سجلت خسائر أسبوعية.