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محدث.. سهم "إنتل" يقفز 8% في الختام بعد نتائج الأعمال

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محدث.. سهم "إنتل" يقفز 8% في الختام بعد نتائج الأعمال محدث.. سهم "إنتل" يقفز 8% في الختام بعد نتائج الأعمال

مباشر: ارتفع سهم شركة إنتل بأكثر من 8 بالمائة عند نهاية تعاملات اليوم الجمعة، بعد نتائج أعمال الشركة التي تفوقت على توقعات المحللين.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة الأمريكية العاملة في قطاع التكنولوجيا أمس تسجيل تحقيق صافي أرباح 6.91 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي، مقابل 5.19 مليار دولار في الفترة المقارنة.

وبلغ نصيب السهم من الأرباح باستثناء البنود غير المتكررة 1.52 دولار، ليتجاوز التوقعات التي كانت تشير إلى تسجيل 1.25 دولار.

كما زادت إيرادات "إنتل" لتسجل 20.20 مليار دولار في آخر 3 أشهر من العام الماضي، مقابل 18.65 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق له.

وعند الختام، ارتفع سهم شركة إنتل في بورصة نيويورك بنسبة 8.1 بالمائة ليسجل 68.47 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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