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فيديو يشرح ميزة مشاركة الملفات القادمة من جوجل لهواتف أندرويد

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فيديو يشرح ميزة مشاركة الملفات القادمة من جوجل لهواتف أندرويد فيديو يشرح ميزة مشاركة الملفات القادمة من جوجل لهواتف أندرويد

نشر موقع XDA-Developer مقطع لميزة مشاركة الملفات بين الهواتف التي تعتزم شركة جوجل إطلاقها لهواتف أندرويد، وهي ميزة شبيهة بميزة (أير دروب) AirDrop من شركة آبل.

ومع أن ميزة (أير دروب) سهلت على مستخدمي هواتف آيفون مشاركة الملفات دون الحاجة إلى تطبيقات خارجية، إلا أن هواتف أندرويد لا تزال متأخرة في هذا المجال، فمع أنه قد أُطلقت ميزة مشابهة باسم (أندرويد بيم) Android Beam قبل عدة سنوات، إلا أنها لم تنجح. ولكن قبل مدة بدأت الشركات المصنعة لهواتف أندرويد تدرك أهمية توفير ميزة لمشاركة الملفات تكون أصلية، وتلغي الحاجة إلى استخدام تطبيقات خارجية.

وأعلنت ثلاث شركات صينية، هي: شاومي، وأوبو، وفيفو قبل مدة عن التعاون لتقديم حل لتبادل الملفات بين أجهزتها، وكذلك تعمل سامسونج على ميزة مشابهة باسم (كويك شير) Quick Share أو (المشاركة السريعة) لتمكين مستخدمي هواتف (جالاكسي) من مشاركة الملفات.

وتعمل شركة جوجل أيضًا المالكة لنظام أندرويد على ميزة باسم (فاست شير) Fast Share أو (المشاركة السريعة)، ولكنها غير الاسم حديثًا ليصبح (المشاركة القريبة) Nearby Share. والآن تمكن موقع XDA-Developer من تمكين الميزة قبل إطلاقها، ونشر مقطع فيديو يوضح آلية عملها.

وقال الموقع: إنه اختبر إمكانية مشاركة الملفات لاسلكيًا بين هاتفي (بكسل 2 إكس إل) Pixel 2 XL و(بكسل 4) من جوجل، وهما كلاهما يعملان بنظام التشغيل أندرويد 10، وأضاف أن هذه الميزة قد تتاح لجميع هواتف أندرويد الداعمة لخدمات جوجل بلاي Google Play Services.

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