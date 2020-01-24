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محدث.. "داو جونز" يفقد 170 نقطة بالختام ليسجل خسائر أسبوعية

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محدث.. "داو جونز" يفقد 170 نقطة بالختام ليسجل خسائر أسبوعية محدث.. "داو جونز" يفقد 170 نقطة بالختام ليسجل خسائر أسبوعية

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام جلسة اليوم الجمعة، حيث فقد "داو جونز" أكثر من 160 نقطة، لتسجل "وول ستريت" خسائر أسبوعية.

وفقدت "وول ستريت" مكاسبها الذي شهدتها في بداية التعاملات مع الكشف عن تشخيص حالة ثانية بفيروس الصين "كورونا" في ولاية "شيكاغو" الأمريكية.

وفي الصين ارتفع عدد المصابين بالفيروس حتى الآن إلى أكثر من 800 حالة بالإضافة إلى وفاة 26 آخريين.

في حين ارتفع سهم "إنتل" بأكثر من 8 بالمائة بعد أن ارتفعت الأرباح والإيرادات الفصلية بأكثر من توقعات المحللين.

كما تمكنت شركة "أمريكان إكسبريس" من تجاوز التقديرات من حيث الأرباح والإيرادات.

وفي بيانات اقتصادية، ارتفع النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 10 أشهر.

وعند الختام، تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.6 بالمائة إلى أو ما يعادل 170 نقطة إلى مستوى 28989 نقطة، ليسجل خسائر أسبوعية بنحو 1.2 بالمائة أو 360 نقطة.

كما انخفض المؤشر الأوسع نطاقاً "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.9 بالمائة مسجلاً 3295.4 نقطة، ليهبط بنحو 1 بالمائة خلال الأسبوع المنتهي اليوم.

فيما تراحع مؤشر "ناسداك" الذي يغلب عليه الطابع التكنولوجي من مستوى قياسي بنسبة 0.9 بالمائة عند 9314 نقطة، ليسجل خسائر أسبوعية بنحو 0.8 بالمائة.

وبحلول الساعة 9:12 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 97.861.

مباشر (اقتصاد)

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