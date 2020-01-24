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عوائد السندات الأمريكية تتراجع لأدنى مستوى منذ أكتوبر

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عوائد السندات الأمريكية تتراجع لأدنى مستوى منذ أكتوبر عوائد السندات الأمريكية تتراجع لأدنى مستوى منذ أكتوبر

مباشر: تراجعت عوائد السندات الأمريكية خلال تعاملات اليوم الجمعة مع القلق بشأن تفشي فيروس الصين، لتسجل أدنى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول.

ولجأ المستثمرون إلى السندات الحكومية للتحوط جراء المخاوف من انتشار فيروس "كورونا" الذي قد يؤثر سلباً على الاقتصاد، مما أدى إلى تراجع العوائد على تلك الديون مع حقيقة العلاقة العكسية بينهما.

وارتفع عدد الوفيات في الصين بسبب الفيروس إلى 26 شخصاً بالإضافة إلى 830 مصاباً حتى الآن في الوقت الذي أبلغت فيه الولايات المتحدة عن إصابة شخص آخر بالفيروس في ولاية "شيكاغو".

وكانت منظمة الصحة العالمية ذكرت أنه من المبكر إعلان حالة طوارئ عالمية، مشيرةً إلى أنها حالة طوارئ في الصين فقط.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، دعم القطاع الخدمي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة للارتفاع لأعلى مستوى في 10 أشهر خلال الشهر الجاري.

وبحلول الساعة 8:45 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات إلى 1.68 بالمائة وهو أدنى مستوى منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

كما انخفض العائد على السندات الحكومية لمدة 30 عاماً إلى 2.13 بالمائة، كما تراجع عائد الديون الأمريكية لآجل عامين إلى 1.49 بالمائة.

مباشر (اقتصاد)

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