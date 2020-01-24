خلاف شديد بين لاجارد ومنوشين بشأن كيفية التحول للطاقة النظيفة

مباشر: أظهر رئيسة البنك المركزي الأوروبي ووزير الخزانة الأمريكي خلافاتهما الشديدة حول كيفية انتقال العالم إلى مصادر الطاقة النظيفة خلال مناقشة في مؤتمر "دافوس".

وقالت "كريستين لاجارد" خلال حديث بمنتدى الاقتصاد العالمي اليوم الجمعة أن البنوك المركزية بحاجة لوضع النماذج الاقتصادية للكيفية التي ينبغي بها حساب تكلفة التغييرات في البيئة والتخفيف من حدتها.

وأضافت "لاجارد" أن البنوك والمحاسبين والشركات ووكالات التصنيف ستحتاج إلى الابتعاد عن التوقعات الفصلية والمتوسطة الأجل والبدء في التفكير في الأمام لنحو ثلاثين عامًا.

ورداً على تصريحات "لاجارد"، قال ستيفن منوشين إنه لا يعتقد أن التبنؤ بتكلفة حماية البيئة أمراً ممكناً.

وتابع موجهاً حديثه إلى "لاجارد": "أعتقد أنه لا توجد طريقة يمكن أن نجهز بها نماذج لهذه المخاطر على مدى الـ30 عاماً المقبلة بشي من اليقين، بالنظر إلى التغييرات في التكنولوجيا".

واستجابت "لاجارد" مباشرة، مشيرة إلى أن التفكير طويل الأجل سيساعد الشركات على فهم تكلفة وعملية التحول إلى مصادر جديدة للطاقة وأقل كثافة من الكربون.

وقالت: "إذا استطعنا دفع الشركات إلى اتجاه توقع الانتقال بالفعل لمصادر جديدة للطاقة، وتسعير ذلك، والتأكد من انتقالها إلى استخدامات نظيفة للطاقة، فهذا يساعدنا".

ولكن رد "منوشين": "لا أعتقد أننا نعرف كيفية تسعير هذه الأشياء"، مضيفاً أن التسعير الحالي لمصادر الطاقة النظيفة في المستقبل مبالغ فيه.

وأضاف وزير الخزانة الأمريكي: "إذا كنت ترغب في فرض ضريبة على الجميع افعل ذلك وطبق ضريبة الكربون والتي ستكون على الأشخاص الذين يعملون بجد".