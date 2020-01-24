محدث..النفط يتراجع لأدنى مستوى منذ أكتوبر مسجلاً خسائر أسبوعية 7%

مباشر: تراجعت أسعار النفط للهبوط بأكثر من 2 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، لتسجل أدنى مستوى في نحو 3 أشهر مما دفعها لخسائر أسبوعية تتجاوز 7 بالمائة.

ويأتي هبوط النفط مع المخاوف من انتشار فيروس "كورونا" في الصين التي قد تؤثر بالسلب على السفر والطلب على الوقود والآفاق الاقتصادية.

وفضلاً عن تزايد أعداد المصابين والوفيات في الصين، أكدت الولايات المتحدة إصابة مواطن أمريكي في ولاية "شيكاغو" بالفيروس مما ضاعف مخاوف المستثمرين.

في حين كشفت بيانات "بيكر هيوز" عن ارتفاع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري بنحو 3 منصات لتصل إلى 676 منصة.

وفي وقت مبكر من التعاملات، تلقى الذهب الأسود بعض الدعم بسبب انخفاض مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي كما استقر الإنتاج الأمريكي عند مستوى قياسي، بحسب البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس تسليم شهر مارس/آذار بنحو 2.5 بالمائة مسجلاً 54.19 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ جلسة 31 أكتوبر/تشرين الأول.

ودفعت المخاوف بشأن الطلب وتوقعات وفرة المعروض الخام الأمريكي لتسجيل خسائر أسبوعية بلغت 7.4 بالمائة لتكون الأكبر منذ نهاية مايو/آيار الماضي.

وبحلول الساعة 7:50 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس/آذار بنسبة 2.3 بالمائة مسجلاً 60.64 دولار للبرميل.