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جورج سوروس يحذر من كارثة للاقتصاد الأمريكي قبل انتخابات 2020

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جورج سوروس يحذر من كارثة للاقتصاد الأمريكي قبل انتخابات 2020 جورج سوروس يحذر من كارثة للاقتصاد الأمريكي قبل انتخابات 2020

مباشر: قال الملياردير "جورج سوروس" إن الاقتصاد الأمريكي يمكن أن يتجه نحو كارثة، نتيجة لجهود الرئيس دونالد الرامية لدعم الشركات الأمريكية وأسعار الأسهم قبل انتخابات 2020.

وأضاف الملياردير الأمريكي على هامش حضوره منتدى الاقتصاد العالمي في "دافوس" أمس الخميس: "تمكنت الإدارة الاقتصادية لترامب من الدفع نحو تسارع مفرط للنمو الاقتصادي رغم أنه مزدهر بالفعل"، بحسب "سي.إن.بي.سي" الأمريكية.

وقال"سوروس": "إن سوق الأوراق المالية، الذي يحتفل بالفعل بنجاح ترامب العسكري بدأ في الوصول إلى مستويات جديدة، لكن النمو المفرط للاقتصاد لا يمكن أن يظل كذلك لفترة طويلة، لو استمر كل هذا حتى اقتراب الانتخابات، لأكد ترامب إعادة انتخابه رئيساً ".

ولكن سورس يوضح: "الانتخابات لاتزال تبعد 10 أشهر، وهذا وقت طويل للغاية.

ويشير مصطلح النمو المفرط للاقتصاد إلى حقيقة أن الناتج المحلي الإجمالي وباقي مؤشرات الاقتصاد ترتفع بوتيرة تتجاوز المعدل المحتمل (أقصى قدرة ممكنة بدون إثارة التضخم)، ما يعني أن استمرار الوتيرة المفرطة للنمو قد يسبب ارتفاع الأسعار أو تحول الاقتصاد للاتجاه الهبوطي.

وجاءت تعليقات "سوروس" في أعقاب مستويات قياسية جديدة في سوق الأسهم الأمريكية ووسط أطول سوق صاعد في التاريخ الأمريكي.

وتعزى الطفرة في سياسات إدارة ترامب بما في ذلك أرباح الشركات الكبيرة بسبب قانون التخفيضات والوظائف لعام 2017 واتفاقيات التجارة المعاد التفاوض عليها.

وكان وزير الخزانة الأمريكي قد ذكر أن البيت الأبيض يعكف على تجهيز جولة ثانية من التحفيضات الضريبية من أجل تحفيز النمو.

مباشر (اقتصاد)

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