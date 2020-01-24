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محدث.. الذهب يصعد عند التسوية ليحقق مكاسب أسبوعية

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محدث.. الذهب يصعد عند التسوية ليحقق مكاسب أسبوعية محدث.. الذهب يصعد عند التسوية ليحقق مكاسب أسبوعية

مباشر: ارتفعت  الذهب عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، مع تزايد المخاوف بشأن فيروس الصين، لتسجل مكاسب أسبوعية.

وصعدت أسعار المعدن الأصفر مع خسائر الأسهم الأمريكية وسط تزايد القلق بشأن فيروس "كورونا" خاصة مع ارتفاع عدد المصابين والوفيات في الصين والكشف عن حالة ثانية مُصابة بالفيروس في الولايات المتحدة.

وكان المعدن النفيس ارتفع في وقت مبكر من الجلسة بعد تصريحات منظمة الصحة العالمية أن "الكورونا" ليست حالة طوارئ عالمية.

لكن مع ذلك ظل المستثمرون يشعرون بالقلق من انتشار الفيروس تزامناً مع حلول السنة القمرية الجديدة، وهي فترة ذروة السفر والطلب على الذهب في المنطقة.

وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم عن ارتفاع النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 10أشهر.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط بنحو 0.4 بالمائة وهو ما يعادل 6.50 دولار ليصل إلى 1571.90 دولار للأوقية.

وخلال الأسبوع المنتهي اليوم حقق المعدن الأصفر مكاسب أسبوعية بلغت 0.7 بالمائة أو ما يوازي 11.6 دولار.

وبحلول الساعة 6:55 مساءً سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.7 بالمائة مسجلاً 1574.18 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الخضراء مقابل ست عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة عند مستوى 97.854.

مباشر (اقتصاد)

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