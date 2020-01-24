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وزير المالية الألماني: فائض الموازنة القياسي يسمح بزيادة الاستثمارات

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وزير المالية الألماني: فائض الموازنة القياسي يسمح بزيادة الاستثمارات وزير المالية الألماني: فائض الموازنة القياسي يسمح بزيادة الاستثمارات

مباشر: قال وزير المالية الألماني إن الفائض القياسي في موازنة أكبر أوروبي سوف يستمر في السماح بمستويات عالية من الاستثمارات.

وكانت ألمانيا أعلنت تحقيقها فائض الموازنة بلغ 13.5 مليار يورو في 2019، ليكون الأعلى منذ إعادة توحيد البلاد في أكتوبر/تشرين الأول عام 1990.

وأضاف "أولاف شولز" في تعليقات لوكالة "بلومبرج" على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، اليوم الجمعة: "ألمانيا لديها الآن واحدة من أعلى الأرقام الاستثمارية التي شهدناها في التاريخ". 

وتابع: "الآن مع وجود هذا الفائض، لدينا كل الإمكانية لأن نكون أقوياء في مجال الاستثمار كما يطلب منا أي شخص أن نكون وكما نريد نحن".

وعلى الرغم من الدعوات في الداخل والخارج من أجل التحفيز المالي لدعم النمو الاقتصادي، فلا تزال  "ميركل" تلتزم بسياسة العجز الصفري و التي ساعدت الدولة على خفض الدين العام بأكثر من 20 بالمائة إلى حوالي 60 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

ونما الاقتصاد الألماني بنسبة 0.6 بالمائة في عام 2019 وهى أضعف وتيرة نمو منذ 6 سنوات، لكن "شولز" أشار إلى أن التوقعات الاقتصادية العالمية قد تحسنت الآن.

مباشر (اقتصاد)

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