أخبار عاجلة

أشرف عبد العزيز: هناك فرق بين الشك والغيرة -
الكاتبة الصحفية سحر الجعار: الغيرة هي الجانب السلبي لأي علاقة ارتباط -
مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة تتراجع بعكس التوقعات خلال ديسمبر -
لحظة توجيه ليزر إلى طيار أثناء هبوط طائرته -
مباشر.. احتجاجات في بيروت ضد الحكومة اللبنانية الجديدة -
جامعة موسكو الحكومية تحتفي بيوبيلها الـ 265 -
اسأل مع دعاء الحلقة الكاملة 27 يناير 2020 -
السفيرة عزيزة - حلقة الأثنين مع (جاسمين طه و رضوى حسن ) 27/1/2020 - الحلقة الكاملة -
أردنيون يأملون بعودة حركة النقل مع سوريا -
شارع النهار| أجمل ما قيل عن الضحك من الفنانة عواطف حلمي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

"تطوير المباني" تسعى لاستقطاب شركاء عالميين لزيادة المنشآت التعليمية بالسعودية

Google+ Print
"تطوير المباني" تسعى لاستقطاب شركاء عالميين لزيادة المنشآت التعليمية بالسعودية "تطوير المباني" تسعى لاستقطاب شركاء عالميين لزيادة المنشآت التعليمية بالسعودية

 

الرياض - مباشر: ذكر الرئيس التنفيذي لشركة تطوير المباني "TBC" السعودي، أن المشاركة في معرض بت لندن 2020؛ تهدف لاستقطاب شركاء جدد حول العالم ضمن مبادرتها لزيادة عدد المنشآت التعليمية في المملكة بالشراكة مع القطاع الخاص.

وقال فهد الحماد، في بيان لوزارة التعليم ، اليوم الجمعة، إن حضور الشركة في هذا المعرض العالمي بحجمه ومستوى حضوره؛ يأتي امتداداً للشوط الكبير الذي قطعته الشركة على صعيد استلهام الحلول التكنولوجية في المشروعات بمجال الإنشاءات التعليمية بالمملكة.

وتعد "TBC" -الذراع التنفيذي لوزارة التعليم- شركة حكومية مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، مسند لها تنفيذ مشاريع وزارة التعليم، وتدير الفرص الاستثمارية في مجال التعليم بالمملكة.

ترشيحات

بعد اعتمادها رسمياً.. نص لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية السعودية هيئة السوق المالية السعودية تعتمد لائحة مراكز مقاصة الأوراق الناصر: "2019 مرحلة تاريخية تعني الكثير لأرامكو السعودية"

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
تحليل.. 185 مليار دولار عائدات صادرات النفط السعودية بـ11 شهرا

تحليل.. 185 مليار دولار عائدات صادرات النفط السعودية بـ11 شهرا

هيئة السوق السعودية تغرّم شركة ساب للتكافل

هيئة السوق السعودية تغرّم شركة ساب للتكافل

"تداول" تعلن إدراج أدوات دين للحكومة السعودية بـ6 مليارات ريال

"تداول" تعلن إدراج أدوات دين للحكومة السعودية بـ6 مليارات ريال

سوق الأسهم السعودية يتراجع 1.78% مواصلاً الهبوط للجلسة الخامسة

سوق الأسهم السعودية يتراجع 1.78% مواصلاً الهبوط للجلسة الخامسة