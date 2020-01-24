"تطوير المباني" تسعى لاستقطاب شركاء عالميين لزيادة المنشآت التعليمية بالسعودية

الرياض - مباشر: ذكر الرئيس التنفيذي لشركة تطوير المباني "TBC" السعودي، أن المشاركة في معرض بت لندن 2020؛ تهدف لاستقطاب شركاء جدد حول العالم ضمن مبادرتها لزيادة عدد المنشآت التعليمية في المملكة بالشراكة مع القطاع الخاص.

وقال فهد الحماد، في بيان لوزارة التعليم السعودية، اليوم الجمعة، إن حضور الشركة في هذا المعرض العالمي بحجمه ومستوى حضوره؛ يأتي امتداداً للشوط الكبير الذي قطعته الشركة على صعيد استلهام الحلول التكنولوجية في المشروعات بمجال الإنشاءات التعليمية بالمملكة.

وتعد "TBC" -الذراع التنفيذي لوزارة التعليم- شركة حكومية مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، مسند لها تنفيذ مشاريع وزارة التعليم، وتدير الفرص الاستثمارية في مجال التعليم بالمملكة.

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