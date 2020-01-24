ارتفاع منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة

مباشر: ارتفع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري، في حين تراجعت منصات الغاز الطبيعي.

وأعلنت شركة "بيكر هيوز" في بيان صادر، اليوم الجمعة، أن الشركات الأمريكية أضافت 3 منصات للتنقيب عن النفط خلال الأسبوع المنتهي اليوم لتصل إلى 676 منصة.

بينما تراجع عدد منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بنحو 5 منصات ليصل إلى 115 منصة خلال الأسبوع الجاري.

وبحلول الساعة 6:05 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس/آذار بنحو 2.5 بالمائة إلى 54.20 دولار للبرميل.

كما هبط سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مارس/آذار بنحو 2.3 بالمائة إلى 60.58 دولار للبرميل.

وخلال نفس الفترة، انخفض سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم فبراير/شباط بنسبة 2.1 بالمائة إلى 1.89 دولار لكل مليون وحدة حرارة بريطانية.