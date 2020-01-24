يلا شوت: مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر كورة اون لاين .. الجولة قبل الأخيرة دوري أبطال افريقيا

يلا شووت مشاهدة مباراة الزمالك بث مباشر الزمالك ومازيمبي كورة لايف الاسطورة مباشر الزمالك اليوم في دوري أبطال افريقيا يوتيوب مختلف الجودات، يستضيف الزمالك حامل لقب الكونفيدرالية، نظيره مازيمبي الكونغولي، مساء اليوم في ملعب السلام الدولي بالجولة الخامسة للمجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا، وتسيطر منافسة شرسة على المواجهة التكتيكية خارج الخطوط، بين باتريس كارتيرون وميهايو كازيمبي مدربي الزمالك ومازيمبي الكونغولي، على الترتيب، خلال اللقاء الذي يجمعهما اليوم الجمعة.

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر، يلا شوت الزمالك بث مباشر اليوم، ويدرك كارتيرون أن الضغوط ستكون أكبر على لاعبي فريقه نظرًا لحاجتهم لحصد نقاط المباراة الـ3 لضمان الصعود لدور الثمانية، بعد تأهل مازيمبي رسميًا من الجولة الماضية، وخلال المؤتمر الصحفي الذي سبق اللقاء، رفض ميهايو أن ينُعت بتلميذ كارتيرون، مؤكدًا أنه مدرب لفريق كبير، لذلك ستكون المباراة بمثابة تحدٍ كبير أمام المدرب الفرنسي لفرض أستاذيته على مساعده السابق.

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يلا شوت الزمالك بث مباشر، كورة اون لاين بلس يلا شوت الجديد مباراة الزمالك، وطالب باتريس لاعبيه بتضييق المساحات أمام المنافس لما يملكه لاعبو مازيمبي من سرعات كبيرة يخشى أن يتم استغلالها في تشكيل خطورة على مرمى الأبيض، ووجه المدرب الفرنسي، تعليمات مشددة للاعبيه بسرعة التمرير لضرب دفاعات الخصم وعدم استخدام المهارات الفردية بشكل كبير والاعتماد أكثر على الكرة الجماعية أمام فريق من صفوة القارة السمراء.

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بث مباشر الزمالك اون لاين يلا شوت الزمالك Yalla shoot لايف، يجهز المدير الفني للزمالك في حساباته بعض الأوراق الرابحة للجوء إليها في بعض فترات المباراة وخصوصًا أحمد سيد “زيزو” الذي يملك السرعة ومهارة التسديد من مسافات ليكون حلًا سحريًا حال استمر التعادل، وقد يكون محمود عبد الرازق “شيكابالا” أحد المفاتيح المميزة، خصوصًا أن قائد الزمالك أظهر مستوى مميزًا خلال مباراة الجونة وسجل هدفًا رائعًا.