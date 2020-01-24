ارتفاع طفيف لاحتياطي تركيا من النقد الأجنبي في الأسبوع الماضي

مباشر: ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لدى تركيا بنهاية الأسبوع الماضي، كما شهدت قيمة احتياطيات البنك المركزي من الذهب زيادة في نفس الفترة.

وبحسب التقرير الأسبوعي الصادر عن المركزي التركي، أمس الخميس، فإن احتياطي النقد الأجنبي سجل 78.350 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 17 يناير/كانون الثاني الجاري مقابل 78.267 مليار دولار المسجلة في الأسبوع السابق له.

كما زاد احتياطي البنك المركزي من الذهب من 27.947 مليار دولار إلى 28.106 مليار دولار في الأسبوع الماضي.

وأدى ذلك إلى زيادة إجمالي احتياطي المركزي التركي من النقد الأجنبي والذهب معاً ليسجل 106.456 مليار دولار في الأسبوع المنصرم مقابل 106.214 مليار دولار المسجلة في الأسبوع السابق له.

أما على أساس سنوي، فإن إجمالي احتياطي البنك المركزي في الأسبوع الماضي كان أعلى بنحو 12.95 بالمائة عند المقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي عندما كان حجم الاحتياطي يقف عند 94.247 مليار دولار.

وفي أول اجتماع للسياسة النقدية هذا العام، قرر البنك المركزي في تركيا خفض معدل الفائدة بنحو 75 نقطة أساس إلى 11.25 بالمائة، وهو النهج الذي اتبعه البنك منذ منتصف العام الماضي.

وبحلول الساعة 11:43 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجعت العملة التركية مقابل نظيرتها الأمريكية بنحو 0.2 بالمائة مسجلة 5.9451 ليرة.