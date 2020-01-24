محدث.. الأسهم الأوروبية تصعد بالختام لكنها تسجل خسائر أسبوعية

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية لأول مرة في 5 جلسات متتالية في ختام تعاملات اليوم الجمعة، بعد رفض منظمة الصحة العالمية إعلان حالة طوارئ عالمية، وبيانات اقتصادية.

وقادت أسهم قطاعي التكنولوجيا والصناعة المكاسب في البورصات الأوروبية اليوم، لكن الأسهم سجلت خسائر أسبوعية.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه من المبكر للغاية إعلان حالة طوارئ عالمية للصحة العامة بسبب تفشي فيروس "كورونا" الذي أودى بحياة 26 شخصاً وأصاب أكثر من 800 شخص، ما أدى لابتعاد المستثمرين عن الأصول الخطرة خلال غالبية جلسات الأسبوع الجاري.

وبحسب اجتماع المركزي الأوروبي أمس، فإنه قرر بدء أول مراجعة استراتيجية للسياسة النقدية منذ 2013، كما قرر تثبيت معدلات الفائدة والإبقاء على برنامج شراء الأصول.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن ارتفاع النشاط الصناعي في منطقة اليورو لأعلى مستوى في 9 أشهر خلال الشهر الجاري، فيما توسع النشاط الاقتصادي في ألمانيا لأعلى مستوى في 5 أشهر.

ورغم تحسن أداء النشاط الصناعي، فشل النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في التعافي بفعل هبوط قطاع الخدمات الذي يمثل الجزء الأكبر من اقتصاد منطقة اليورو.

وعند ختام التعاملات، صعد مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.9 بالمائة مسجلاً 423.6 نقطة، لكنه سجل خسائر أسبوعية بلغت 0.2 بالمائة.

وارتفع المؤشر البريطاني "فوتسي" بنحو 1 بالمائة ليصل إلى 7585.9 نقطة، بينما تراجع بنسبة 1.1 بالمائة خلال الأسبوع الجاري.

وارتفع مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.9 بالمائة ليسجل 6024.6 نقطة، لكنه سجل خسائر أسبوعية بلغت 1.2 بالمائة.

كما زاد المؤشر الألماني "داكس" بنسبة 1.4 بالمائة مسجلاً 13576.6 نقطة، كما ارتفع بنحو 0.4 بالمائة على الصعيد الأسبوعي.

وبحلول الساعة 5:15 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع اليورو أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.3 بالمائة عند مستوى 1.1024 دولار.