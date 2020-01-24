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وكالة: سندات لبنان الدولارية تسجل مستويات قياسية منخفضة

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وكالة: سندات لبنان الدولارية تسجل مستويات قياسية منخفضة وكالة: سندات لبنان الدولارية تسجل مستويات قياسية منخفضة

 

مباشر:  سجلت سندات دولة لبنان الدولارية مستويات قياسية منخفضة قبيل اجتماع مقرر مع صندوق النقد.

وأوضحت بيانات رفينيتيف، تراجع سندات لبنان الدولارية إصدار 2020 المستحق في أبريل/ نيسان 2.7 سنت في الدولار إلى 77.5 سنت، وفقاً لوكالة "رويترز".

وهبط كلا من إصداري عامي 2022 و2035 بمقدار 1.6 سنت ليجري تداولهما أعلى قليلا فحسب من 45 سنتا و40 سنتا على الترتيب.

وأشارت البيانات، إلى أن إصدار 2035 عند مستوى قياسي منخفض.

ويأتي ذلك قبيل اجتماع، غداً السبت، بين وزير المالية في الجديدة، غازي وزني، مع مسؤول صندوق النقد الدولي، سامي جدع.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، قد وقّع الثلاثاء الماضي، على مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب.

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