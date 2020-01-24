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رئيس "ريبل": انتظروا موجة من الاكتتابات العامة للعملات المشفرة

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رئيس "ريبل": انتظروا موجة من الاكتتابات العامة للعملات المشفرة رئيس "ريبل": انتظروا موجة من الاكتتابات العامة للعملات المشفرة

مباشر: توقع الرئيس التنفيذي لشركة "ريبل" أن عمليات الاكتتاب العام ستصبح أكثر شيوعًا في مجال العملات المشفرة والبلوكتشين في عام 2020.

وقال "براد جارلينجهاوس" في تصريحات على هامش  المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أمس الخميس، إن "ريبل" ستكون هي نفسها واحدة من تلك الشركات التي تسعى للطرح العام في البورصة.

وأوضح براد: "في الأشهر الـ 12 المقبلة، سترى الاكتتابات الأولية في العملات الرقمية والبلوكتشين، لن نكون المؤسسة الأولى ولن نكون الأخيرة، لكنني أتوقع أن نكون في الصدارة.. إنه تطور طبيعي لشركتنا".

وتركز صناعة العملات المشفرة حتى الآن على الطروحات الأولية للعملات الرقمية (أي.سي.أو)، والتي تطورت كنموذج بديل للإصدار لشركات ناشئة ومبتكرة نجحت في تجنيبها العديد من العمليات القانونية والتنظيمية المرهقة التي تنطوي عليها عملية طرح عام أولي تقليدية.

ومع ذلك، شهد العديد من من هذه الطروحات الأولية للعملات حالة من الجدل إما أنها مزورة أو غير ناجحة، لذلك تسعى بعض الشركات الآن إلى بناء الثقة مع المستثمرين الرئيسيين من خلال الاكتتابات العامة في البورصات التقليدية، مع كل من الروتين والإفصاحات المالية التي تنطوي عليها.

مباشر (اقتصاد)

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