"جي.بي.مورجان": على البنوك المركزية الاستعداد للأزمة القادمة

مباشر: يرى رئيس القسم العالمي في "جي.بي.مورجان" إن الوقت الحالي هو المناسب للبنوك المركزية من أجل الاستعداد للأزمة المالية المقبلة.

وأضاف "جاكوب فرينكل" في تعليقات لشبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، أمس الخميس: "هذا هو الوقت المناسب للتقدم نحو الوضع الطبيعي وتحقيق التوازن" مشيراً إلى أنه لا يرى في الأفق أزمة قادمة.

وقال: "إذا دفعت البنوك المركزية معدلات الفائدة بالقرب من الصفر، فلن يكون لديها مجال كبير للمناورة إذا دعت الحاجة، هذا سبب آخر يجعلك تستعد حقًا للأزمة القادمة".

وتجنبت الولايات المتحدة الركود الاقتصادي لأكثر من عقد الآن، حيث أنه في ديسمبر/كانون الأول الماضي سجل الاقتصاد 126 شهراً متتالياً من التوسع وهي أطول فترة زمنية في تاريخ البلاد، وفقاً لمكتب الإحصاءات الوطني.

وأوضح "فرينكل" أن الاقتصاد يشهد انتعاش طويلً الآجل لذا فإنه الوقت المناسب لتحقيق التوازن في سياسة وأدوات السياسة الاقتصادية.

وحذر "فرينكل" من معدلات الفائدة السالبة، مشيراً إلى أن إبقاءها لفترة طويلة يسبب إضطرابات حيث يلجأ المستثمرون إلى الأسهم فقط لكسب العوائد.

وتختلف تصريحات "فرينكل" عن تعليقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أشار إلى أنه يفضل معدلات الفائدة السالبة حيث أن الولايات المتحدة يمكنها الاعتياد عليها بسرعة.