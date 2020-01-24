أخبار عاجلة

مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة تتراجع بعكس التوقعات خلال ديسمبر -
لحظة توجيه ليزر إلى طيار أثناء هبوط طائرته -
مباشر.. احتجاجات في بيروت ضد الحكومة اللبنانية الجديدة -
جامعة موسكو الحكومية تحتفي بيوبيلها الـ 265 -
اسأل مع دعاء الحلقة الكاملة 27 يناير 2020 -
السفيرة عزيزة - حلقة الأثنين مع (جاسمين طه و رضوى حسن ) 27/1/2020 - الحلقة الكاملة -
أردنيون يأملون بعودة حركة النقل مع سوريا -
شارع النهار| أجمل ما قيل عن الضحك من الفنانة عواطف حلمي -
هنا| الحلقة كاملة | 27 يناير 2020 -
السفيرة عزيزة - د. مروة الدالي تروي تفاصيل مبادرة " وقفية المعادي " لتنشيط المشروعات الصغيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

سهم إنتل يقفز 9% بعد نتائج الأعمال

Google+ Print
سهم إنتل يقفز 9% بعد نتائج الأعمال سهم إنتل يقفز 9% بعد نتائج الأعمال

مباشر: ارتفع سهم شركة إنتل بنسبة 9 بالمائة خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد نتائج أعمال الشركة التي تفوقت على توقعات المحللين.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة الأمريكية العاملة في قطاع التكنولوجيا أمس تسجيل تحقيق صافي أرباح 6.91 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي، مقابل 5.19 مليار دولار في الفترة المقارنة.

وبلغ نصيب السهم من الأرباح باستثناء البنود غير المتكررة 1.52 دولار، ليتجاوز التوقعات التي كانت تشير إلى تسجيل 1.25 دولار.

كما زادت إيرادات "إنتل" لتسجل 20.20 مليار دولار في أخر 3 أشهر من العام الماضي، مقابل 18.65 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق له.

وبحلول الساعة 4:23 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم شركة إنتل في بورصة نيويورك بنسبة 9 بالمائة لسجل 69.03 دولار.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة تتراجع بعكس التوقعات خلال ديسمبر

مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة تتراجع بعكس التوقعات خلال ديسمبر

حجم السندات العالمية سالبة العائد يرتفع بأكبر وتيرة منذ 2016

حجم السندات العالمية سالبة العائد يرتفع بأكبر وتيرة منذ 2016

"داو جونز" يتهاوى 500 نقطة في المستهل مع مخاوف "كورونا"

"داو جونز" يتهاوى 500 نقطة في المستهل مع مخاوف "كورونا"

دراسة..3آليات تنمو بناتج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإجمالي 5.2تريليون دولار

دراسة..3آليات تنمو بناتج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإجمالي 5.2تريليون دولار