سهم إنتل يقفز 9% بعد نتائج الأعمال

مباشر: ارتفع سهم شركة إنتل بنسبة 9 بالمائة خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد نتائج أعمال الشركة التي تفوقت على توقعات المحللين.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة الأمريكية العاملة في قطاع التكنولوجيا أمس تسجيل تحقيق صافي أرباح 6.91 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي، مقابل 5.19 مليار دولار في الفترة المقارنة.

وبلغ نصيب السهم من الأرباح باستثناء البنود غير المتكررة 1.52 دولار، ليتجاوز التوقعات التي كانت تشير إلى تسجيل 1.25 دولار.

كما زادت إيرادات "إنتل" لتسجل 20.20 مليار دولار في أخر 3 أشهر من العام الماضي، مقابل 18.65 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق له.

وبحلول الساعة 4:23 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم شركة إنتل في بورصة نيويورك بنسبة 9 بالمائة لسجل 69.03 دولار.