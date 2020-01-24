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تقرير: 68 مليار درهم حجم التجارة الإلكترونية بالإمارات خلال 2019

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تقرير: 68 مليار درهم حجم التجارة الإلكترونية بالإمارات خلال 2019 تقرير: 68 مليار درهم حجم التجارة الإلكترونية بالإمارات خلال 2019

 

أبوظبي – مباشر: أظهر تقرير لشركة جولي شيك للتجارة الإلكترونية، وصول حجم التجارة الإلكترونية في الإمارات خلال عام 2019 إلى نحو 18.5 مليار دولار (68 مليار درهم)، فيما تستحوذ التجارة الإلكترونية على نحو 27 في المئة من قيمة تجارة التجزئة في الإمارات.

وأوضحت الشركة في تقرير حصل عليه "مباشر"، اليوم الجمعة، نمواً  قياسياً في مبيعات منصات التجارة الإلكترونية بدولة الإمارات، والمملكة العربية والمنطقة، حيث زاد عن 20 في المئة خلال العام الماضي.

وتوقعت الشركة أن يتراوح النمو مابين 25 في المئة إلى 30  في المئة خلال عام 2020، مشيرة إلى تصدر إمارة دبي قائمة أسرع أسواق التجارة الإلكترونية نمواً على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ووفقا للتقرير بلغت قيمة تجارة التجزئة في الإمارات، بما في ذلك المبيعات الافتراضية أكثر من220 مليار درهم في العام 2019، ومن المتوقع أن ترتفع إلى أكثر من  250 مليار درهم خلال العامين المقبلين.

ويتسوق أكثر من 65  في المئة من مستخدمي الإنترنت في الإمارات عبر الإنترنت، مع نمو للمعاملات  الإلكترونية يزيد عن 35  في المئة خلال العام الجاري، ويبلغ متوسط حجم معاملات التجارة الإلكترونية في الدولة 550 درهماً، في حين يبلغ 300 درهماً في الأسواق الأخرى.

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