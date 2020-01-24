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محدث.. الدولار الأمريكي يتحول للصعود عالمياً بعد بيانات اقتصادية

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محدث.. الدولار الأمريكي يتحول للصعود عالمياً بعد بيانات اقتصادية محدث.. الدولار الأمريكي يتحول للصعود عالمياً بعد بيانات اقتصادية

مباشر: تحول الدولار الأمريكي إلى المكاسب أمام سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد إعلان بيانات اقتصادية إيجابية بشأن أكبر في العالم ورفض منظمة الصحة العالمية إعلان حالة الطوارئ.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم أن النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة ارتفع خلال الشهر الجاري بالقراءة الأولية إلى أعلى مستوى منذ مارس/آذار الماضي بدعم التعافي في النشاط الخدمي.

كما أن الورقة الخضراء استفادت من ضعف قيمة اليورو بعد بيانات محبطة في منطقة اليورو أظهرت فشل الأداء الاقتصادي في التعافي في بداية العام الجديد.

ورفضت منظمة الصحة العالمية أن تعلن عن حالة الطوارئ عالمياً بعد تفشي فيروس الكورونا، بالرغم من إبلاغ الصين وصول عدد الوفيات إلى 26 شخصاً.

وعلى صعيد آخر، أعلنت الولايات المتحدة بالأمس فرض عقوبات جديدة على إيران والشركات التي ساعدتها لتصدير سلع وانتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.  

وبحلول الساعة 4:11 مساءً  بتوقيت جرينتش، صعد الدولار الأمريكي أمام اليورو بنحو 0.3 بالمائة ليصل إلى 1.1024 دولار، بينما استقر أمام نظيرتها اليابانية عند مستوى 109.45 ين.

كما صعدت الورقة الخضراء أمام الجنيه الإسترليني بأكثر من 0.4 بالمائة لتهبط العملة البريطانية إلى 1.3067 دولار، كما ارتفعت مقابل العملة السويسرية بنسبة 0.2 بالمائة إلى 0.9710 فرنك.

وخلال نفس الفترة، تحول مؤشر الدولار الرئيسي والذي يتبع أداء الورقة الخضراء أمام ست عملات رئيسية أخرى إلى الصعود بأكثر من 0.2 بالمائة مسجلاً 97.907، بعد أن كان مستقراً في وقت مبكر من التعاملات قرب مستوياته التي سجلها في تعاملات أمس.

مباشر (اقتصاد)

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