محدث.. خسائر النفط تتجاوز 2% مع مخاوف تراجع الطلب

مباشر: تحولت أسعار النفط للهبوط بأكثر من 2 بالمائة خلال تعاملات اليوم الجمعة مع مخاوف تأثير فيروس "كورونا" على الطلب، لتتجه إلى تسجيل خسائر أسبوعية تتجاوز 6 بالمائة.

ويأتي هبوط النفط المخاوف من انتشار فيروس "كورونا" في الصين والذي تسبب في وفاة 26 شخصاً حتى الآن، التي قد تؤثر بالسلب على السفر والطلب على الوقود والآفاق الاقتصادية.

كما أكدت الولايات المتحدة إصابة مواطن أمريكي في ولاية "شيكاغو" بالفيروس مما ضاعف مخاوف المستثمرين.

وفي وقت سابق من اليوم تلقى الذهب الأسود بعض الدعم بسبب انخفاض مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي كما استقر الإنتاج الأمريكي عند مستوى قياسي، بحسب البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وبحلول الساعة 3:50 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس تسليم شهر مارس/آذار بنحو 2.2 بالمائة مسجلاً 54.36 دولار للبرميل بعد أن ارتفع إلى مستوى 55.95 دولار في وقت سابق من التعاملات.

كما تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس/آذار بنسبة 2 بالمائة مسجلاً 60.82 دولار للبرميل بعد أن سجل مستوى 62.46 دولار للبرميل في وقت سابق من التداولات.