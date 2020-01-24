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النشاط الاقتصادي الأمريكي يرتفع لأعلى مستوى في 10 أشهر

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النشاط الاقتصادي الأمريكي يرتفع لأعلى مستوى في 10 أشهر النشاط الاقتصادي الأمريكي يرتفع لأعلى مستوى في 10 أشهر

مباشر: ارتفع النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في الولايات المتحدة خلال الشهر الجاري لأعلى مستوى منذ مارس/آذار الماضي، بدعم النشاط الخدمي.

وكشفت بيانات صادرة عن مؤسسة "ماركت" للأبحاث، اليوم الجمعة، أن مؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، والذي يضم أداء القطاعين الصناعي والخدمي معاً، ارتفع إلى 53.1 نقطة خلال شهر يناير/كانون الثاني الجاري وهي أعلى وتيرة نمو في 10 أشهر، مقابل 52.7 نقطة المسجلة في الشهر الماضي.

وبحسب البيانات، ارتفع معدل التوظيف للشهر الثالث على التوالي بأعلى وتيرة منذ يوليو/تموز، كما زادت الأعمال الجديدة والإنتاج في الشهر الجاري.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الخدمي في الولايات المتحدة إلى 53.2 نقطة خلال الشهر الجاري وهو أعلى مستوى في 10 أشهر، مقابل 52.8 نقطة المسجلة في ديسمبر/كانون الأول.

وشهد النشاط الصناعي أدنى مستوى في 3 أشهر بتسجيله قراءة تبلغ 51.7 نقطة، مقابل 52.4 نقطة الشهر الماضي.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى النشاط الصناعي في الولايات المتحدة سوف يستقر عند 52.4 نقطة خلال الشهر الجاري.

وبحلول الساعة 2:57 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار الأمريكي أمام اليورو بنسبة 0.2 بالمائة ليصل الى 1.1031 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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