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ضبط 3 متورطين بقضايا مخدرات

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جي بي سي نيوز :-  قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان العاملين في ادارة مكافحة المخدرات وبعد جمع المعلومات حول عدد من الاشخاص المطلوبين والمشبوهين بقضايا مخدرات فقد نفذوا امس مداهمتين جنوب العاصمة لاماكن تواجد اولئك الاشخاص لالقاء القبض عليهم وما بحوزتهم من مواد مخدرة .
حيث افضت المداهمة الاولى عن القاء القبض على شخصين من المشبوهين بقضايا الاتجار بالمواد المخدرة وضبط بحوزتهما ١٩١ كفاً من مادة الحشيش المخدرة و٤٠ الف حبة مخدرة وكمية من مادة الماريجوانا وسلاح ناري .
فيما القي القبض في المداهمة الاخرى على شخص مصنف بالخطير جدا بحقه ٢٤ طلبا امنيا وضبط بحوزته ٣ كغم من مادة الحشيش المخدرة و ٥ الاف حبة مخدرة وبوشر التحقيق مع المقبوض عليهم تمهيداً لاحالتهم لمدعي عام محكمة امن الدولة.

 

 

جي بي سي نيوز

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