سعر النحاس يتجه لتسجيل أكبر خسائر أسبوعية في 19 شهراً

مباشر: ارتفعت أسعار النحاس لأول مرة في 8 جلسات خلال تعاملات اليوم الجمعة، لكنها تتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في 19 شهراً، بسبب مخاوف انتشار فيروس الصين "الكرونا".

وأثارت المخاوف المتزايدة من ظاهرة تفشي "الكورونا" قلق المستثمرين من احتمالات التأثير على نمو اقتصاد الصين والطلب على المعادن.

وكثفت الصين التدابير الرامية لاحتواء الفيروس الذي أدى إلى 26 حالة وفاة وإصابة أكثر من 800 شخصاً، وعلقت وسائل النقل العام في 10 مدن وأغلقت المعابد خلال عطلة بداية العام القمري الجديد.

كما تأثرت أسعار المعدن سلباً بارتفاع مخزونات النحاس في المستودعات المعتمدة من بورصة لندن للمعادن بأكثر من 50 بالمائة لتصل إلى 190 ألف طن خلال الأسبوع الجاري.

وارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن النحاس لآجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.2 بالمائة إلى 5996 دولار للطن خلال تعاملات اليوم.

ولكن لايزال المعدن يتجه لتحقيق خسائر أسبوعية بنسبة 4 بالمائة، وهي أكبر وتيرة هبوط منذ يوليو/تموز لعام 2018.