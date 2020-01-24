الصحة السعودية تُعدل اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التدخين

الرياض - مباشر: أصدر وزير الصحة السعودي، توفيق بن فوزان الربيعة، القرار رقم (797557) بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التدخين.

وتضمن البند الأول لقرار توفيق بن فوزان الربيعة، المنشور اليوم الجمعة، بالجريدة الرسمية للمملكة - أم القرى -، الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التدخين بالصيغة المرفقة.

أشار البند الثاني، أنه إلى نشر اللائحـة المعدلة بالجريدة الرسميـة والمـوقع الإلكتروني لوزارة الصحة، والعمل بهـا مـن اعتبارا من تاريخ النشر.

ونوهت الوزارة، إلى إبلاغ القرار لجهات الاختصاص لإنفاذه والتمشي بموجبه، على أن يلغي القرار ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

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