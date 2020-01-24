هيئة السوق المالية السعودية تعتمد لائحة مراكز مقاصة الأوراق

الرياض - مباشر: اعتمدت هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية.

ونشرت الجريدة الرسمية بالمملكة - أم القرى- قرار هيئة السوق المالية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/30)، والذي ينص على اعتماد لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية وفق الصيغة المرافقة، على أن يُعمل بها من تاريخ نشرها.

وقررت هيئة السوق المالية، تعديل مصطلح "الروابط الوثيقة" في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.

وذكرت الهيئة، أن التعديل سيكون كالتالي: "الروابط الوثيقة يقصد بها في لائحة الأشخاص المرخص لهم ولائحة وكالات التصنيف الائتماني ولائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية، العلاقة بين شخص (يكون مقدم طلب الترخيص، أو الشخص المرخص له، أو وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها، أو مركز المقاصة) وأي من الأشخاص الآتي بيانهم".

وحددت الهيئة الأشخاص، في (مسيطر على ذلك الشخص، شركة مسيطر عليها من ذلك الشخص، شركة مسيطر عليها من قبل مسيطر على ذلك الشخص، شركة مسيطر عليها من أي من الأشخاص المشار إليهم فيما ذكر سابقاً).

كما تقرر من قبل الهيئة، إضافة مصطلح "مركز المقاصة" إلى قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وذلك بالنص الآتي: "مركز المقاصة مركز مقاصة أوراق مالية مرخص له في مزاولة عمليات مقاصة الأوراق المالية في المملكة وفقاً لأحكام النظام ولائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية".

وأفاد الهيئة، أنه تم إضافة مصطلح "قواعد مركز المقاصة" إلى قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، بالنص الآتي: "قواعد مركز المقاصة مجموعة القواعد واللوائح والإجراءات والتعليمات المقترحة من مجلس إدارة مركز المقاصة والموافق عليها من مجلس الهيئة".

وقررت الهيئة، نشر لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية المشار إليها ضمن القرار في موقع الهيئة الإلكتروني.

وذكرت، أنه سيتم نشر المصطلحات المضافة في هذا القرار على موقعي الهيئة وشركة السوق المالية السعودية (تداول) الإلكترونيين.

ونوهت، إلى أن وكالة الهيئة للشؤون القانونية ستتولى تنفيذ القرار.

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