"ناسداك" يرتفع لمستوى قياسي جديد بدعم نتائج أعمال

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل جلسة اليوم الجمعة، ليسجل "ناسداك" مستوى قياسياً بدعم نتائج الأعمال القوية.

وارتفع سهم "إنتل" بأكثر من 7 بالمائة بعد أن ارتفعت الأرباح والإيرادات الفصلية بأكثر من توقعات المحللين.

كما تمكنت شركة "أمريكان إكسبريس" من تجاوز التقديرات من حيث الأرباح والإيرادات ليرتفع السهم بأكثر من 4 بالمائة.

فيما تلقت الأسهم الأمريكية الدعم جراء تهدئة المخاوف بشأن انتشار فيروس "كورونا" من قبل منظمة الصحة العالمية التي ذكرت أن الوضع لا يستدعي إعلان حالة طوارئ عالمية.

وجاء ذلك رغم ارتفاع عدد المضابين بالفيروس حتى الآن إلى أكثر من 800 حالة بالإضافة إلى وفاة 26 آخريين.

وبحلول الساعة 2:32 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.3 بالمائة إلى أو ما يعادل 98 نقطة إلى مستوى 29258.7 نقطة.

كما زاد المؤشر الأوسع نطاقاً "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.1 بالمائة مسجلاً 3329.7 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر "ناسداك" الذي يغلب عليه الطابع التكنولوجي بنسبة 0.4 بالمائة ليسجل أعلى مستوى في تاريخه عند 9443.6 نقطة.

وخلال نفس التوقيت، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 97.827.