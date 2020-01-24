سعر نفط عُمان ينخفض إلى 62.77 دولار للبرميل

مباشر: انخفض سعر نفط عُمان تسليم شهر مارس/ آذار المقبل، اليوم الجمعة، ليسجل 62.77 دولار أمريكي.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية، بأن سعر نفط عُمان انخفض اليوم 45 سنتاً، مقارنة بسعر أمس الخميس الذي بلغ 63.22 دولار أمريكي.

يذكر أن معدل سعر النفط العُماني تسليم شهر فبراير المقبل بلغ 65 دولاراً أمريكياً و49 سنتاً للبرميل، مرتفعاً بمقدار دولارين أمريكيين و68 سنتاً، وذلك مقارنة بسعر تسليم شهر يناير/ كانون الثاني الجاري.

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