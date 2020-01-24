صناديق الأسهم والسندات تجتذب 25مليار دولار وسط "صعود غير عقلاني"

مباشر: جذبت صناديق الأسهم والسندات العالمية معاً نحو 25 مليار دولار من التدفقات النقدية في الأسبوع الماضي، مع استمرار المرحلة الصعودية غير العقلانية.

وقال "بنك أوف أمريكا" استناداً إلى بيانات "إي.بي.إف.آر" اليوم الجمعة، إن صناديق السندات العالمية واصلت جذبها للتدفقات بنحو 16.2 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي، بحسب وكالة "رويترز".

كما استحوذت صناديق الأسهم العالمية على 8.5 مليار دولار الأسبوع الماضي من ضمنهم 4 مليارات دولار في صناديق الأسواق الناشئة، لتسجل أكبر تدفقاتها في 57 أسبوعًا.

وأشار البنك الأمريكي إلى أن صناديق الأسهم شهدت تدفقات نقدية داخلة على الرغم من المخاوف بشأن انتشار فيروس "كورونا" الذي نشأ في الصين.

وأوضح "بنك أوف أمريكا" أنه من المرجح أن تستمر "المرحلة الصعودية غير المنطقية" في الأسواق في الربع الأول إذا واصل الاحتياطي الفيدرالي ضخ المزيد من السيولة.

وذكر البنك الأمريكي أن ذروة تكوين المراكز في الأسهم، وضخ المزيد من السيولة من قبل البنوك المركزية، والتقلبات المنخفضة للغاية في سوق العملات الأجنبية وتكوين فقاعات في السندات وبلوغ عوائد السندات مستويات متدنية جديدة من بين الأسباب التي قد تغير مسار موجة الصعود الحالية.

وذكر البنك الأمريكي أنه سوف يستري عقود خيارات بيع - الذي يستخدمه المستثمرون للتحوط ضد الانخفاضات الحادة في الأسعار - مع اقتراب مؤشر "ستاندرد آند بورز" من مستوى 3500 نقطة.

وعقد خيار البيع يمنح مالكه الحق وليس الإلزام لبيع أصل مالي ما عند سعر محدد مقدماً.