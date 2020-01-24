"تاسي" يتراجع 0.87% خلال أسبوع.. والخسائر السوقية تسجل 57.3مليار ريال

الرياض – مباشر: أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، عند مستوى 8.386 بنهاية تعاملات الأسبوع يوم الخميس الماضي، مُتراجعا بنسبة 0.87 في المئة، عن الأسبوع الماضي.

وأظهر التقرير الأسبوعي لأداء السوق السعودي، تراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة بنسبة 0.64 في المئة، لتصل إلى 8.85 تريليون ريال "ما قيمته 2.36 تريليون دولار"، بعدما كانت 8.91 تريليون ريال "2.37 تريليون دولار" الأسبوع الماضي.

وتراجع إجمالي حجم الأسهم المتداولة بنهاية الأسبوع، بنسبة 9.46 في المئة، ليسجل 860.9 مليون سهم، مقابل 950.83 مليون سهم نهاية الأسبوع الماضي، مسجلة متوسطاً نحو 172.18 مليون سهم خلال الجلسة.

وبنفس الوتيرة تراجع إجمالي قيمة التداول بنهاية جلسات الأسبوع المنتهي الخميس الماضي، بنسبة 10.9 في المئة مسجلا 18.42 مليار ريال "4.91 مليار دولار"، مقابل 20.67 مليار ريال "5.51 مليار دولار"، بمتوسط 3.68 مليار ريال للجلسة الواحدة.

وارتفع مؤشر 12 قطاعاً بنهاية تعاملات الأسبوع، على رأسهم "النقل" صاعدا بنسبة 2.51 في المئة، يليه "السلع الرأسمالية" بنسبة 2.36 في المئة، ثم قطاع "الخدمات الاستهلاكية" بنسبة 1.86 في المئة، بينما تراجعت 9 قطاعات تصدرها "الاتصالات".

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