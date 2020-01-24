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تركيا: العملة تبدو تنافسية عند 5.90 ليرة لكل دولار

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تركيا: العملة تبدو تنافسية عند 5.90 ليرة لكل دولار تركيا: العملة تبدو تنافسية عند 5.90 ليرة لكل دولار

مباشر: يرى وزير المالية في تركيا "بيرات البيرق" أن الليرة تبدو تنافسية عند مستوى يتراوح بين 5.70 إلى 5.90 ليرة لكل دولار أمريكي.

وقال وزير المالية والخزانة التركي خلال مقابلة مع صحيفة "نيكي" اليابانية، اليوم الجمعة: "عندما ننظر في تطورات الواردات والصادرات بالإضافة إلى الحساب الجاري، فإن سعر الصرف الأجنبي للعملة يبدو تنافسياً".

ويأتي رد وزير المالية على سؤال الصيحفة اليابانية ما إذا كان يشعر بالرضا عن نطاق تداول سعر الليرة التركية في الوقت الحالي.

وبحلول الساعة 10:57 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجعت الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي بأكثر من 0.1 بالمائة لتصعد الورقة الخضراء إلى 5.9419 ليرة.

وتأتي تعليقات "البيرق" بعد أيام فقط من تصريحاته بأن تركيا بحاجة إلى ليرة "أكثر تنافسية"، ما عزز التكهنات بشأن رغبته في إضعاف قيمة العملة.

وكان ميزان المدفوعات في تركيا تحول إلى العجز خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعدما مهدت الليرة الأكثر استقراراً الطريق أمام زيادة طلب المستهلكين والواردات.

ويجدر الإشارة إلى أن الليرة التركية انخفضت بنحو 11.1 بالمائة أمام الدولار في العام الماضي بعد أن فقدت حوالي 30 بالمائة من قيمتها في عام 2018 على خلفية أزمة في العملة.

ورداً على سؤال ما إذا كان قيام البنوك الحكومية ببيع الدولارات خطوة لتحقيق الاستقرار في الليرة، قال: "وفقاً لقواعد السوق الحرة، فإن البنوك الحكومية تسعى إلى المصلحة العالمة بالإضافة إلى تحقيق الربحية، وهذا الوضع سوف يستمر على هذا النحو".

وحول استقلالية البنك المركزي، قال وزير المالية: "لا اعتقد أن أيّ انتقاد في هذه المسألة يستحق الإشارة إليه".

مباشر (اقتصاد)

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