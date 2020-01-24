لاجارد: سياسة المركزي الأوروبي لا تعمل بنظام آلي

مباشر: حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي المستثمرين من افتراض أن استراتجية السياسة النقدية للبنك تعمل بـ"نظام آلي".

وقالت "كريستين لاجارد" في تصريحات لمحطة "بلومبرج" على هامش منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس، اليوم الجمعة، إنه أمر سخيف أن يعتقد البعض أن المركزي الأوروبي يعمل بنظام معد مسبقاً.

وأضافت: " دعونا ندرس الحقائق، دعونا نرصد كيف يتطور أداء الاقتصاد".

وتحدثت "لاجارد" بعد يوم واحد من الإعلان عن بدء مراجعة للاستراتيجية تشمل مستهدف التضخم وأدوات السياسة النقدية، في أول إجراء من نوعه منذ عام 2003.

وأشارت رئيسة المركزي الأوروبي إلى أن المراجعة الاستراتيجية ستكون بعيدة عن قرارات السياسة النقدية التي تصدر كل 6 أسابيع

وتتوقع الأسواق المالية استمرار برنامج شراء الأصول في منطقة اليورو حتى نهاية العام المقبل على الأقل، مع بقاء معدلات الفائدة دون تغيير حتى 2022.

وقرر البنك المركزي الأوروبي بالأمس تثبيت معدل الفائدة وبرنامج شراء الأصول عند مستواهما الحالي دون تغيير.