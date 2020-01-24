أخبار عاجلة

أردنيون يأملون بعودة حركة النقل مع سوريا -
شارع النهار| أجمل ما قيل عن الضحك من الفنانة عواطف حلمي -
هنا| الحلقة كاملة | 27 يناير 2020 -
السفيرة عزيزة - د. مروة الدالي تروي تفاصيل مبادرة " وقفية المعادي " لتنشيط المشروعات الصغيرة -
مروان الأحمدي: المرأة مهما بلغت في الفكر والقدرة تحتاج إلى أن تشعر بضعفها أمام رجل سوي تلجأ إليه -
وزارة البيئة تطلق بالتعاون مع المكتب العربي للشباب والبيئة فعاليات الاحتفال بيوم البيئة الوطني -
عرض نفسه للموت.. أب شجاع يحمي ابنته بجسده من الدهس تحت عجلات القطار بالإسماعيلية -
لقطات جديدة لطائرة ركاب إيرانية انحرفت عن المدرج -
موجز أخبار الخامسة مساء يوم 27 يناير -
السفيرة عزيزة - الراجل طوع مراته .. هل بتكون حياة ناجحة ؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

وكالة: أوبك تبحث تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط لنهاية 2020

Google+ Print
وكالة: أوبك تبحث تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط لنهاية 2020 وكالة: أوبك تبحث تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط لنهاية 2020

مباشر: ذكر تقرير حديث أن منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" تناقش تمديد اتفاق خفض مستويات إنتاج الخام حتى نهاية العام الحالي.

وأوضح تقرير نشرته الوكالة الروسية "تاس" نقلاً عن مصادر من أوبك لم تسمها، اليوم الجمعة، أن المناقشات لا تزال في المراحل المبكرة.

ومن المقرر أن يلتقي الدول الأعضاء في منظمة أوبك ومنتجي الخام من غير الأعضاء خلال شهر مارس/آذار المقبل من أجل مناقشة مصير الاتفاق الحالي.

ويستمر اتفاق خفض مستويات إنتاج النفط ساري المفعول حتى نهاية شهر مارس/آذار المقبل.

وفي أوائل ديسمبر/كانون الأول الماضي، اتفق منتجو الخام على تعميق اتفاق خفض مستويات إنتاج بمقدار 500 ألف برميل يومياً في أول ثلاثة أشهر من 2020 ليصلح 1.7 مليون برميل يومياً بدلاً من 1.2 مليون برميل يومياً.

كما من المحتمل أن يلتقي أعضاء أوبك والحلفاء المعروفون باسم "أوبك+" مجدداً في يونيو/حزيران المقبل.

وبحلول الساعة 11:50 صباحاً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس/آذار بنحو 0.6 بالمائة مسجلاً 61.69 دولار للبرميل.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
حجم السندات العالمية سالبة العائد يرتفع بأكبر وتيرة منذ 2016

حجم السندات العالمية سالبة العائد يرتفع بأكبر وتيرة منذ 2016

"داو جونز" يتهاوى 500 نقطة في المستهل مع مخاوف "كورونا"

"داو جونز" يتهاوى 500 نقطة في المستهل مع مخاوف "كورونا"

دراسة..3آليات تنمو بناتج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإجمالي 5.2تريليون دولار

دراسة..3آليات تنمو بناتج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإجمالي 5.2تريليون دولار

الشورى السعودي يقر تعديل الإجراءات الجزائية.. ويؤجل نظام البيئة

الشورى السعودي يقر تعديل الإجراءات الجزائية.. ويؤجل نظام البيئة