وكالة: أوبك تبحث تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط لنهاية 2020

مباشر: ذكر تقرير حديث أن منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" تناقش تمديد اتفاق خفض مستويات إنتاج الخام حتى نهاية العام الحالي.

وأوضح تقرير نشرته الوكالة الروسية "تاس" نقلاً عن مصادر من أوبك لم تسمها، اليوم الجمعة، أن المناقشات لا تزال في المراحل المبكرة.

ومن المقرر أن يلتقي الدول الأعضاء في منظمة أوبك ومنتجي الخام من غير الأعضاء خلال شهر مارس/آذار المقبل من أجل مناقشة مصير الاتفاق الحالي.

ويستمر اتفاق خفض مستويات إنتاج النفط ساري المفعول حتى نهاية شهر مارس/آذار المقبل.

وفي أوائل ديسمبر/كانون الأول الماضي، اتفق منتجو الخام على تعميق اتفاق خفض مستويات إنتاج بمقدار 500 ألف برميل يومياً في أول ثلاثة أشهر من 2020 ليصلح 1.7 مليون برميل يومياً بدلاً من 1.2 مليون برميل يومياً.

كما من المحتمل أن يلتقي أعضاء أوبك والحلفاء المعروفون باسم "أوبك+" مجدداً في يونيو/حزيران المقبل.

وبحلول الساعة 11:50 صباحاً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس/آذار بنحو 0.6 بالمائة مسجلاً 61.69 دولار للبرميل.