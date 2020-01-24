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تعافي نشاط القطاع الخاص في اليابان خلال يناير

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تعافي نشاط القطاع الخاص في اليابان خلال يناير تعافي نشاط القطاع الخاص في اليابان خلال يناير

مباشر: تعافى النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في اليابان خلال الشهر الجاري، بفضل صعود قطاع الخدمات بأسرع وتيرة في 4 أشهر.

وكشفت بيانات صادرة عن مؤسسة "ماركت" للأبحاث، اليوم الجمعة، أن مؤشر مديري المشتريات المركب (الصناعي والخدمي معاً) سجل مستوى 51.1 نقطة في يناير/كانون الثاني الجاري، مقابل 49.6 نقطة في الشهر الماضي.

وجاء توسع نشاط القطاع الخاص في ثالث أكبر في العالم نتيجة تعافي نشاط قطاع الخدمات والأعمال الجديدة والتوظيف، مع تسارع تكاليف الإنتاج.

وأظهرت البيانات أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي في اليابان ارتفع إلى 49.3 نقطة خلال شهر يناير/كانون الثاني مقابل 48.4 نقطة المسجلة في الشهر الماضي.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى النشاط الصناعي الياباني سوف يرتفع إلى 48.9 نقطة خلال الشهر الجاري.

وشهد النشاط الصناعي تحسناً لكنه لا يزال في حالة انكماش بتسجيله قراءة أقل من 50 نقطة، وهي التي تمثل الحد الفاصل بين التوسع والانكماش.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الخدمي في اليابان إلى 52.1 نقطة خلال الشهر الجاري مقابل 49.4 نقطة المسجلة في الشهر الأخير من العام الماضي.

وبحلول الساعة 11:48 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع الين الياباني أمام نظيره الدولار الأمريكي بنسبة هامشية بلغت 0.09 بالمائة ليصل الى 109.59 ين.

مباشر (اقتصاد)

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