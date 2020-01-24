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وزارة الري توضح حقيقة انخفاض منسوب المياه في نهر النيل

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وزارة الري توضح حقيقة انخفاض منسوب المياه في نهر النيل وزارة الري توضح حقيقة انخفاض منسوب المياه في نهر النيل

قام المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، بنفي كل ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وبعض مواقع التواصل الاجتماعي، حول انخفاض منسوب المياه في نهر النيل، الأمر الذي يهدد الزراعة في ، وفقد ما يقرب من الربع مليون مزارع في مصر لمصدر رزقهم في الزراعة.

بيان حول انخفاض منسوب النيل

وحسب البيان الذي صدر صباح اليوم الجمعة حول تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الري والموارد المائية، فقد تم نفي هذا الخبر، وأكدت الوزارة أن هذه الأخبار عارية تماما من الصحة ولا يوجد أي انخفاض في منسوب النيل عن المناسيب المعتادة في هذا الوقت من السنة.

وأشارت وزارة الري في بيانها أنها تقوم سنويا كل فصل شتاء بخفض التصريفات والمناسيب في مياه النيل، وذلك حتى يكون نهر النيل قادرا على استيعاب مياه الأمطار والتي قد تصل في بعض الأوقات إلى درجة السيول، كا أن فصل الشتاء يمتاز بانخفاض الاحتياجات المائية بالنسبة للأراضي الزراعية، وأكدت الوزارة أنه لا يوجد أي تخفيض في حصة مياه مصر السنوية من المياه.

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