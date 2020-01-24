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راتب رئيس "جي.بي.مورجان" يرتفع لـ31.5 مليون دولار خلال 2019

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راتب رئيس "جي.بي.مورجان" يرتفع لـ31.5 مليون دولار خلال 2019 راتب رئيس "جي.بي.مورجان" يرتفع لـ31.5 مليون دولار خلال 2019

مباشر: ارتفع أجر الرئيس التنفيذي لبنك "جي.بي.مورجان تشيس" بنحو 1.6 بالمائة خلال العام الماضي، ما يجعله يسير على الطريق الصحيح لتصدر قائمة الرواتب بين رؤساء البنوك للعام الخامس على التوالي.

وأظهر إفصاح صادر عن البنك الأمريكي في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أن "جيمي ديمون" حصل على 31.5 مليون دولار خلال عام 2019 بزيادة 1.6 بالمائة عن العام السابق له.

وكانت نتائج أعمال البنك الأمريكي أظهرت أن "جي.بي.مورجان" سجل أرباحاً قياسية خلال عام 2019.

وتقاضى "ديمون"، البالغ من العمر 63 عاماً، 1.5 مليون دولار راتب خلال العام الماضي، بالإضافة إلى مكافآت نقدية بقيمة 5 ملايين دولار وأسهم الأداء بقيمة تقدر بحوالي 25 مليون دولار عند التقييم على أساس سعر اليوم.

وستعتمد القيمة النهائية لوحدات أسهم الأداء على أداء البنك خلال الفترة بين الوقت الحالي وعندما يتم تحويلها إلى أسهم في غضون 3 أعوام.

ويعادل إجمالي أجر "ديمون" في عام 2019 حوالي 236 مرة متوسط مكافآت الموظفين في البنك البالغ عددهم 257 ألف شخص (133 ألف دولار).

ويتفوق رئيس "جي.بي.مورجان" على رؤساء البنوك الأمريكية الأخرى من حيث الأجر، حيث أن راتبه في العام الماضي والبالغ 31 مليون دولار تجاوز أجر رئيس "مورجان ستانلي" بنحو مليوني دولار، حيث كان "جيمس جورمان" ثاني أفضل أجر لرئيس تنفيذي في عام 2018.

وأبلغ "مورجان ستانلي" في الأسبوع الماضي، أن أجر الرئيس التنفيذي "جيمس جورمان" في عام 2019 بلغ 27 مليون دولار وهو ما يمثل انخفاضاً بنحو 7 بالمائة مقارنة مع العام السابق له.

مباشر (اقتصاد)

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