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توسع النشاط الاقتصادي في ألمانيا لأعلى مستوى بـ5 أشهر

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توسع النشاط الاقتصادي في ألمانيا لأعلى مستوى بـ5 أشهر توسع النشاط الاقتصادي في ألمانيا لأعلى مستوى بـ5 أشهر

مباشر: ارتفع النشاط الاقتصادي في ألمانيا بأكثر من التوقعات ليسجل أعلى مستوى بـ5 أشهر، بدعم الأداء الصناعي الذي سجل أعلى مستوى في 11 شهراً وإن كان لا يزال داخل نطاق الانكماش.

وكشفت بيانات صادرة عن مؤسسة "ماركت" للأبحاث، اليوم الجمعة، أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي في ألمانيا ارتفع إلى 45.2 نقطة خلال شهر يناير/كانون الثاني بالقراءة الأولية وهو أعلى مستوى في 11 شهراً مقابل 43.7 نقطة المسجلة في الشهر الماضي.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى النشاط الصناعي الألماني سوف يرتفع إلى 44.5 نقطة خلال الشهر الجاري.

وشهد النشاط الصناعي تحسناً وإن كان لا يزال في حالة انكماش بتسجيله مستوى أقل من 50 نقطة، وهي القراءة التي تمثل الحد الفاصل بين التوسع والانكماش.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الخدمي في ألمانيا إلى 54.2 نقطة خلال الشهر الجاري وهو أعلى مستوى في 5 أشهر، ومقابل 52.9 نقطة المسجلة في الشهر الأخير من العام الماضي.

وكانت التقديرات، تشير الى توقعات المحللين أن النشاط الخدمي سوف يرتفع إلى 53 نقطة خلال الشهر الحالي.

وفي المجمل، فإن مؤشر مديري المشتريات المركب والذي يضم أداء القطاعين الصناعي والخدمي معاً، شهد ارتفاعاً في الشهر الحالي إلى 51.1 نقطة وهو أعلى مستوى في 5 أشهر، مقابل 50.2 نقطة سجلها الشهر الماضي.

وبحسب البيانات، فإن نشاط الأعمال ارتفع خلال يناير/كانون الثاني لأول مرة في 7 أشهر، رغم أن وتيرة النمو كانت الأسرع منذ أكتوبر/تشرين الثاني لعام 2018، في حين تراجعت طلبيات التصنيع الجديدة بأبطأ معدل في 15 شهراً

وجاءت التطورات الإيجابية من وتيرة خلق فرص عمل جديدة والتي كانت الأسرع في 5 أشهر مدعومة بالنمو القوي في أرقام العمال بالقطاع الخدمي.

وبحلول الساعة 9:45 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع اليورو أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.1 بالمائة مسجلاً 1.1042 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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