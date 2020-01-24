الأرصاد الجوية تعلن عن توقعاتها لطقس يوم غد السبت

أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتهم لطقس يوم غد السبت، حيث من المتوقع أن يسود طقس نائل للبرودة في النهار، وشديد البرودة ليلا مع وجود شبورة في ساعات الصباح الباكر وذلك على محافظة القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية والغربية للبلاد، وتكون الشبورة كثيفة على بعض المناطق غائما في بعض المناطق مع وجود رياح معتدلة.

طقس غد

أضافت الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تشهد جنوب سيناء والغردقة طقسا معتدلا نهارا وشديد البرودة ليلا، مع وجود نشاط للرياح واضطراب بالملاحة البحرية، أما عن مناطق شمال الصعيد فمن المتوقع أن يكون طقس يوم غد مائلا للبرودة في ساعات النهار وشديد البرودة في ساعات الليل، مع وجود شبورة في ساعات الصباح الباكر، قد تكون كثيفة في بعض المناطق، كما أن الرياح معتدلة، وبالنسبة لجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين فمن المتوقع أن يسود طقس معتدلا في ساعات النهار وشدد البرودة ليلا بالإضافة غلى وجود رياح معتدلة.

أما عن طقس اليوم الجمعة فمن المتوقع أن يكون الطقس مائلا للبرودة نهارا وشديد البرودة ليلا مع وجود أمطار على عدد من المناطق.