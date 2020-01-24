النشاط الاقتصادي في المملكة المتحدة يقفز لأعلى مستوى بـ16 شهراً

مباشر: تعافى النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في المملكة المتحدة لأعلى مستوى في 16 شهراً، بدعم هبوط حالة عدم اليقين السياسي.

وكشفت بيانات صادرة مع مؤسسة "ماركت" للأبحاث، اليوم الجمعة، أن مؤشر مديري المشتريات المركب (الصناعي والخدمي معاً) سجل 52.4 نقطة في يناير/كانون الثاني الحالي، مقابل 49.3 نقطة في الشهر السابق له.

ونجح النشاط الاقتصادي في التحول للنمو (أعلى مستوى 50 نقطة) لأول مرة منذ أغسطس/آب 2019، مع تسجيل مؤشر التوظيف أقوى زيادة شهرية منذ سبتمبر/أيلول 2018.

وأشار البيان إلى أن تحسن نشاط القطاع الخاص يعود إلى انقشاع حالة الضبابية السياسية بشأن البريكست بعد فوز حزب العمال بأغلبية برلمانية، ما دعم ثقة الشركات والمستهلكين في المملكة المتحدة.

وأظهر التقرير ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الصناعي في المملكة المتحدة عند 49.8 نقطة في شهر يناير/كانون الثاني الجاري وهو أعلى مستوى له في 9 شهور، مقابل مستوى 47.5 نقطة في الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن النشاط الصناعي داخل ثاني أكبر اقتصاد أوروبي سيسجل 48.8 نقطة للشهر الجاري.

كما صعد مؤشر مديري المشتريات الخدمي في المملكة المتحدة مسجلاً 52.9 نقطة لشهر يناير/كانون الثاني الجاري، مسجلاً أعلى مستوى في 16 شهراً، مقابل 50 نقطة التي سجلها في الشهر السابق.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن النشاط الخدمي في المملكة المتحدة سيسجل 51.1 نقطة في الشهر الجاري.

وبحلول الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت جرينتش، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنحو 0.2 بالمائة مسجلاً 1.3091 دولار.