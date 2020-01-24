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استقرار الدولار الأمريكي عالمياً قرب أعلى مستوى في شهر

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استقرار الدولار الأمريكي عالمياً قرب أعلى مستوى في شهر استقرار الدولار الأمريكي عالمياً قرب أعلى مستوى في شهر

مباشر: استقر الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية قرب أعلى مستوى في شهر خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع ترقب بيانات اقتصادية ورفض منظمة الصحة العالمية إعلان حالة الطوارئ.

ورفضت منظمة الصحة العالمية أن تعلن عن حالة الطوارئ عالمياً بعد تفشي فيروس الكورونا، بالرغم من إبلاغ الصين وصول عدد الوفيات إلى 26 شخصاً.

وعلى صعيد آخر، أعلنت الولايات المتحدة بالأمس فرض عقوبات جديدة على إيران والشركات التي ساعدتها لتصدير سلع وانتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.  

وسيتم منع ممارسة الإنجاب للحصول على الجنسية الأمريكية في الولايات المتحدة بدءاً من اليوم، بعد قرار وزارة الخارجية الأمريكية الصادر أمس الخميس.

ومن المقرر الكشف عن بيانات النشاط الصناعي والنشاط الخدمي في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 8:41 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر الدولار الأمريكي أمام اليورو إلى 1.1051 دولار، بينما ارتفع أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.1 بالمائة ليصل إلى 109.64 ين.

في حين تراجعت الورقة الخضراء هامشياً أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.09 بالمائة مسجلة 1.3135 دولار، كما صعدت مقابل العملة السويسرية بنسبة 0.1 بالمائة إلى 0.9700 فرنك.

وخلال نفس الفترة، استقر مؤشر الدولار الرئيسي والذي يتبع أداء الورقة الخضراء أمام ست عملات رئيسية أخرى عند مستوى 97.683، ليكون بالقرب من أعلى مستوى في شهر والذي سجله في تعاملات أمس.

مباشر (اقتصاد)

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