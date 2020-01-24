بتصنيف دولي.. السعودية الأولى عربياً والـ13 عالمياً بالالتزام بالأمن السيبراني

الرياض – مباشر: ‏‏احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى عربياً والـ 13 عالمياً وذلك وفق تصنيف دولي ‏‏للدول الأكثر التزاماً بالأمن السيبراني في عدد من المجالات المختلفة.

قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للحاسبات الإلكترونية (‏‎SBM‎‏)، خلال مقابلة مصورة أجر‏‏ت‏‏ها معه ‏‏ "مجموعة أكسفورد للأعمال" (‏‎OBG‎‏)، تطرق ‏‏خلالها‏‏ لعدد من المواضيع المختلفة، "‏‏إ‏‏ن المملكة العربية السعودية تعي حجم "المخاطر الأمنية الكبيرة" التي ينطوي عليها الفضاء الافتراضي، ‏‏وهو ما‏‏ دعاها إلى تأسيس هيئة وطنية للأمن السيبراني عام 2017.

وأشار عصام الشيحة، إلى أن الهيئات الحكومية بمجملها في ال‏‏مملكة‏‏ تعمل على تحسين وتقوية أمنها السيبراني من أجل حماية بياناتها، وعملياتها، وخدماتها وأماكن تخزين معلوماتها؛ وذلك في خطوة احتياطية لمرحلة تهدف إلى تقليص الآثار السلبية ‏‏ل‏‏أي هجوم إلكتروني محتمل"، بحسب بيان للشركة.‏

وفي سياق حديثه عن الخطط السعودية للمرحلة التالية من التطوير الرقمي، لفت الشيحة إلى أن المملكة تعمل حالياً على وضع خطط لنشر شبكة الجيل الخامس التي ستلعب دوراً مهماً في تحقيق الاستفادة المثلى من التقنيات الحديثة. ‏

‏‏ ‏وذكر ‏‏ الشيحة، ‏ أن إقبال المنتجين المتزايد على إعادة تصميم تطبيقاتهم ورفعها إلى السحابة‏‏، ‏‏ يتيح اليوم للعملاء إمكانات أوسع من أي وقت مضى للاستفادة بفعالية أكبر من أحدث التقنيات الصاعدة؛ مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وسلسلة الكتل (البلوك تشين)، والروبوتات. ‏

من جانبه، قال مدير العلاقات العامة ومحتوى الفيديو لدى "مجموعة أكسفورد للأعمال مارك - أندريه دو بلوا، ‏إن المقابلة مع عصام الشيحة زوّدت المشتركين بلمحة قيّمة عن الواقع الرقمي السعودي الذي يشهد تغيرات متسارعة، الذي يمثل محوراً مهماً في مساعي المملكة لتنويع اقتصادها. ‏

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