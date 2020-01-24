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الذهب يفقد 8 دولارات مع تطورات بشأن فيروس "كورونا"

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الذهب يفقد 8 دولارات مع تطورات بشأن فيروس "كورونا" الذهب يفقد 8 دولارات مع تطورات بشأن فيروس "كورونا"

مباشر: تراجعت الذهب بأكثر من 8 دولارات خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع تضاؤل المخاوف بعد تصريحات منظمة الصحة العالمية أن "الكورونا" ليست حالة طوارئ عالمية.

ويأتي الهبوط في أسعار المعدن النفيس، بعد تصريح منظمة الصحة العالمية بأن فيروس الصين "كورونا" الجديد الذي ظهر في الصين وانتشر إلى عدة بلدان أخرى لا يشكل حالة طوارئ دولية بعد.

لكن مع ذلك ظل المستثمرون يشعرون بالقلق من انتشار الفيروس تزامناً مع حلول السنة القمرية الجديدة، وهي فترة ذروة السفر والطلب على الذهب في المنطقة.

وأظهرت بيانات اقتصادية بالأمس، أن عدد الأمريكيين المتقدمين للحصول على إعانات البطالة ارتفع أقل من المتوقع في الأسبوع الماضي.

كما تأثر المعدن بالسلب من قيمة الدولار الأمريكي الذي وصل بالأمس إلى أعلى مستوى في شهر بعد أن أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثابتة وأعلن بدء مراجعة استراتيجية السياسة النقدية.

وبالنسبة للبيانات، من المقرر صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعي والخدمي في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 8:48 صباحاً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل/نيسان بنحو 0.5 بالمائة وهو ما يعادل 8.10 دولار ليهبط إلى 1557.30 دولار للأوقية.

بينما انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.3 بالمائة مسجلاً 1558.44 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، استقر المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الخضراء مقابل ست عملات رئيسية عند مستوى 97.740، ليظل بالقرب من أعلى مستوى في شهر.

مباشر (اقتصاد)

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