سامسونج تعمل على ميزة جديدة لمشاركة الملفات شبيهة بـ AirDrop من آبل

تعتزم شركة سامسونج إطلاق ميزة جديدة ستحمل اسم (المشاركة السريعة) Quick Share لتكون بديلًا عن ميزة (أير دروب) AirDrop الخاصة بشركة آبل.

وقال موقع XDA-Developer: إنها تمكن من الحصول على ملف APK من الميزة التي ستكون أداةً بسيطة لتسريع تبادل الملفات مع هواتف (جالاكسي) Galaxy من سامسونج. ولكنه لم يتمكن من مشاركة الملفات، نظرًا لكون الملف الخاص بالميزة كان للاختبار فقط.

وأوضح الموقع أن الميزة ستعمل عمل خدمات مشاركة الملفات بين الأجهزة القريبة، التي تسمح تبادل الصور، والفيديو، والملفات الأخرى بين هواتف جالاكسي، وهي تتيح خيارين للمشاركة، الأول لجهات الاتصال فقط، والآخر للجميع. أما خيار (جهات الاتصال فقط) فهو يسمح بمشاركة الملفات مع مستخدمي خدمة Samsung Social الآخرين الموجودين في جهات الاتصال، في حين سيوفر خيار (الجميع) إرسال واستقبال الملفات مع أي شخص يملك هاتفًا يدعم الميزة.

وعلى عكس ميزة (أير دروب) من آبل، فإن ميزة Quick Share من سامسونج ستدعم الحوسبة السحابية، إذ سوف تسمح للمستخدمين برفع الملفات إلى خدمة (سامسونج كلاود) Samsung Cloud السحابية، حيث يمكن بث تلك الملفات إلى الأجهزة التي تدعم منصة إنترنت الأشياء التابعة لسامسونج Samsung Smart Things. ويمكن أن يصل حجم الملفات 1 جيجابايت، مع دعم مشاركة 2 جيجابايت في اليوم.

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ويُرجح إطلاق ميزة Quick Share مع هواتف (جالاكسي إس20) المنتظرة في 11 شباط/فبراير المقبل. مع الإشارة إلى أن سامسونج ليست الشركة الوحيدة في توفير ميزة لمشاركة الملفات، إذ إن شركة جوجل تعمل على ميزة باسم (المشاركة القريبة) Nearby Sharing تكون جزءصًا من خدمات جوجل بلاي Google Play Services.