السياحة المصرية: البوابة الإلكترونية الجهة الوحيدة المُختصّة بإجراءات العمرة

القاهرة – مباشر: نفت وزارة السياحة والأثار المصرية، ما تردد من أنباء، بشأن بيع تأشيرات العمرة بالسوق السوداء.

وأوضحت الوزارة في ردها على مركز معلومات مجلس الوزراء، الصادر اليوم الجمعة، أن بوابة العمرة المصرية هى المنصة الإلكترونية الوحيدة المختصة بجميع إجراءات رحلات العمرة.

وذكرت الوزارة في تقرير توضيح الحقائق ورصد الشائعات، أن جميع الشركات المسموح لها بتنظيم رحلات العمرة، وكذلك جميع برامج العمرة بأسعارها وتفاصيلها وتوقيتاتها مسجلة بالفعل على البوابة.

وحذرت الوزارة المواطنين من التعامل مع أي شركة غير معتمدة بهذا الصدد دون بوابة العمرة المصرية؛ حفاظاً على حقوقهم.

وبيّنت وزارة السياحة والآثار أنه لا صحة لتخصيص أي حصص إضافية لشركات السياحة من تأشيرات العمرة بدءاً من الشهر الحالي يناير/ كانون الثاني 2020.

وأكدت الوزارة على أن التعامل في إصدار تأشيرات العمرة يكون من خلال العقود المبرمة مع الشركات السعودية لتنظيم رحلات العمرة والمعتمدة من الوزارة، مُشددةً على أن إصدار أي تأشيرات خارج نطاق البوابة يعتبر مخالفة من الشركة تستوجب توقيع الجزاء المقرر قانوناً.

وتعمل شركات السياحة المسجلة ببوابة العمرة الإلكترونية على تنظيم برامج العمرة، وذلك في إطار الضوابط المنظمة لموسم العمرة التي وضعتها وزارة السياحة والآثار.

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