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النشاط الصناعي في منطقة اليورو يصعد لأعلى مستوى بـ9 أشهر

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النشاط الصناعي في منطقة اليورو يصعد لأعلى مستوى بـ9 أشهر النشاط الصناعي في منطقة اليورو يصعد لأعلى مستوى بـ9 أشهر

مباشر: ارتفع النشاط الصناعي في منطقة اليورو لأعلى مستوى في 9 أشهر بالقراءة الأولية عن الشهر الأول من العام الجديد، لكن الأداء الاقتصادي بشكل عام فشل في التعافي.

وكشفت بيانات صادرة عن مؤسسة "ماركت" للأبحاث، اليوم الخميس، أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي في منطقة اليورو ارتفع إلى 47.8 نقطة خلال شهر يناير/كانون الثاني بالقراءة الأولية وهو أعلى مستوى في 9 أشهر مقابل 46.3 نقطة المسجلة في الشهر الماضي.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى النشاط الصناعي في منطقة اليورو سوف يرتفع إلى 46.9 نقطة خلال الشهر الجاري.

ويعني ذلك أن النشاط الصناعي شهد تحسناً وإن كان لا يزال داخل نطاق الانكماش مع تسجيل قراءة أقل من 50 نقطة والتي تمثل الحد الفاصل بين التوسع والانكماش.

في حين أن مؤشر مديري المشتريات الخدمي في منطقة اليورو تراجع إلى 52.2 نقطة خلال الشهر الجاري وهو أدنى مستوى في شهرين، ومقابل 52.8 نقطة المسجلة في الشهر الأخير من العام الماضي.

ووفقاً للتقديرات، فإن توقعات المحللين كانت تشير إلى أن النشاط الخدمي سوف يرتفع قليلأً إلى 52.9 نقطة.

وفي المجمل، فإن مؤشر مديري المشتريات المركب والذي يضم أداء القطاعين الصناعي والخدمي معاً، لم يشهد تغييراً في الشهر الحالي مسجلاً 50.9 نقطة، وهي نفس مستويات الشهر الماضي.

وبحسب البيانات، فإن نشاط الأعمال ارتفع هذا الشهر بنفس الوتيرة الطفيفية المسجلة في الشهر الأخير من عام 2019 كما أن معدل التوسع في الأوامر الجديدة ظل خافتاً.

لكن الثقة في الآفاق المستقبلية بالنسبة للإتناج قد شجعت الشركات على زيادة عدد الموظفين في يناير/كانون الثاني، حيث أن وتيرة خلق الوظائف تسارعت قليلاً مقارنة مع الشهر الماضي.

وبحلول الساعة 9:09 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر اليورو مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 1.1049 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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