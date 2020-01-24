الأسهم الأوروبية ترتفع بالمستهل مع عدم إعلان حالة طوارئ عالمية

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الجمعة، بعد رفض منظمة الصحة العالمية إعلان حالة طوارئ عالمية بسبب تفشي الفيروس الصيني.

وبحسب اجتماع المركزي الأوروبي أمس، فإنه قرر بدء أول مراجعة استراتيجية للسياسة النقدية منذ 2013، كما قرر تثبيت معدلات الفائدة والإبقاء على برنامج شراء الأصول.

ومن المقرر الكشف عن بيانات النشاط الصناعي والنشاط الخدمي في منطقة اليورو في وقت لاحق من اليوم.

وشهدت مؤشرات الأسهم الأوروبية هبوطاً خلال الفترة الماضية بفعل انتشار فيروس كورونا والذي أودى بحياة 25 شخصاً وأصاب أكثر من 800 شخص، ما أدى لابتعاد المستثمرين عن الأصول الخطرة.

وبحلول الساعة 8:04 صباحاً بتوقيت جرينتش، صعدمؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.8 بالمائة مسجلاً 423.5 نقطة، وارتفع المؤشر البريطاني "فوتسي" بنحو 1.1 بالمائة ليصل إلى 7587.1 نقطة.

وارتفع مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 1 بالمائة ليسجل 6031.6 نقطة، كما زاد المؤشر الألماني "داكس" بنسبة 1.1 بالمائة مسجلاً 13528.1 نقطة.

وخلال نفس التوقيت، استقر اليورو أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 1.1055 دولار.